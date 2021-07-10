Названы риски сдачи в аренду ипотечной квартиры

Покупатели квартир очень редко согласуют с банком сдачу ипотечного жилья в аренду, хотя это является стандартным пунктом кредитного договора. Из-за нарушения этого условия можно потерять страховую выплату, а иногда даже лишиться ипотеки.

По данным экспертов компании «Этажи», только каждый десятый заемщик согласует с банком сдачу ипотечной квартиры в аренду. В минувшем году доля инвесторов увеличилась с 5-6% до 17-18%. Из них только 7% собираются не перепродавать, а сдавать квартиру, сообщила «Российская газета».

В пресс-службе ВТБ объяснили, что по закону покупатели ипотечной квартиры не могут распоряжаться своим имуществом без согласия банка. Об этом же напомнили и в Промсвязьбанке. Специалисты уточнили, что ипотечные заемщики вправе извлекать доходы из заложенного имущества, но для этого необходимо уведомить банк и получить его согласие на сдачу в аренду квартиры, находящейся в залоге.

По словам партнера налоговой практики BMS Law Firm Давида Капианидзе, такие условия в договоре указываются на случай, когда что-то происходит с недвижимостью по вине арендатора. Если аренда не была согласована, на эту ситуацию может не распространиться страховка.

«Последствий от неофициальной сдачи квартиры, скорее всего, не будет, хотя при долгой неуплате кредита это может стать дополнительным основанием для расторжения договора и изъятия квартиры», — добавил Капианидзе.

При этом стоимость страхования залоговых квартир, которые сдают в аренду, не сильно дороже. Она выше обычной примерно на 100 рублей с каждого миллиона кредита. Поэтому скрывать сдачу в аренду бессмысленно, ведь в случае ЧП, например, пожара, заемщик может остаться без страховой выплаты, предупредила замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Причем узнать о неофициальной сдаче банк сможет, если ему об этом кто-то сообщит, либо если финансовая организация изучит операции конкретного заемщика и выяснит, что назначением одного из платежей была плата «за аренду квартиры».