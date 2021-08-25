Названы риски проверки счетчиков неаккредитованными фирмами

Заключение о работе индивидуальных приборов учета, выданное неаккредитованными компаниями, будет недействительным. Поскольку услуга является платной, это приведет к излишним расходам. Стоимость проверки по России в среднем составляет от 500 до двух тысяч рублей.

Об этом РИА «Недвижимость» рассказал адвокат бюро «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди. Он подчеркнул, что периодические проверки должны осуществлять только лицензированные в Росаккредитации компании. Их перечень опубликован на сайте ведомства.

«Самое главное, что компании без аккредитации не смогут внести данные о поверке счетчика в реестр, и до момента легальной поверки счетчика придется платить по нормативу, что зачастую бывает дороже», — подчеркнула директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Помимо этого, если счетчики будут обслуживать неквалифицированные специалисты неаккредитованных компаний, они могут спровоцировать серьезны последствия и аварии. «Левые» фирмы заинтересованы в заработке и могут «развести» хозяина на деньги.

«Например, незаметно сорвать пломбу, после чего сказать, что еще необходимо опломбировать счетчик. Или соврать, что счетчик устарел и его нужно заменить», — разъяснила Разворотнева.

В марте 2021 года в Подольске запустили мобильное приложение с личным кабинетом. Оно поможет отслеживать показания «умных» счетчиков воды и своевременно вносить платежи.