Названы риски лечения алкоголиков без их ведома

Он пояснил, что все такие препараты не работают, а могут и навредить.

«Бывают ситуации очень тяжелые, когда тяжесть состояния определяется алкоголизацией именно на фоне принимаемого аппарата. Ни одна фармкомпания на это никогда не пойдет», — отметил врач. Он подчеркнул, что, покупая такой препарат, люди покупают надежду, что это позволит решить вопрос алкоголизма. Также он напомнил, что проведение лечения без согласия пациента незаконно. Делать этого ни в коем случае нельзя.

Александр Федорович отметил, что нужно понимать, когда человек уходит в запой. Это употребление спиртным два и более дней подряд, которое сопровождается похмельем — главным признаком алкогольного синдрома.

«Не путайте похмелье и интоксикацию. Похмелье — это когда именно после двух дней пития наступает такое состояние с выраженной проблемой психического и физического свойства, когда человек не может спать, не может есть, его бьет тремор. Если эта ситуация снимается бутылочкой пива, то это похмелье», — пояснил эксперт.

Еще два сигнала, которые могут говорить о том, что у человека начинается алкоголизм: регулярность употребления спиртного и питье до потери контроля.