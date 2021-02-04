Названы рекомендации, как лучше обустроить огород
Названо несколько рекомендаций, которые помогут удобно организовать огород. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Во-первых, стоит посмотреть, в какие места попадает больше света, а в какие — меньше. После этого стоит выбирать места для посадок, так как некоторые растения более светолюбивы, чем остальные.
Также нужно удобно организовать хранение инвентаря. Для создания рабочей зоны подойдут стол, лавка и большой ящик.
В-третьих, стоит купить все необходимое, чтобы упростить полив огорода и создать водные резервы. Тут помогут бочки для воды, шланги и лейки.
Также нужно продумать расположение дорожек, чтобы было удобно перемещаться между грядками. Их можно засыпать гравием или опилками.