Названы рекомендации, как лучше обустроить огород

Во-первых, стоит посмотреть, в какие места попадает больше света, а в какие — меньше. После этого стоит выбирать места для посадок, так как некоторые растения более светолюбивы, чем остальные.

Также нужно удобно организовать хранение инвентаря. Для создания рабочей зоны подойдут стол, лавка и большой ящик.

В-третьих, стоит купить все необходимое, чтобы упростить полив огорода и создать водные резервы. Тут помогут бочки для воды, шланги и лейки.

Также нужно продумать расположение дорожек, чтобы было удобно перемещаться между грядками. Их можно засыпать гравием или опилками.