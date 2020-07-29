Названы регионы, жители которых чаще других боятся выходить в интернет
Число россиян, которые перестали использовать интернет, увеличилось в 2019 году с 586 тысяч до 734 тысяч человек. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на исследования аналитической службы FinExpertiza.
Наибольшее количество людей, опасающихся кибератак выявили в Москве — 50,6 тысячи человек. На втором месте расположился Краснодарский край — там 45,3 тысячи жителей не выходят в интернет. Третье место по количеству осторожных пользователей занял Красноярский край — 43,1 тысячи человек. Санкт-Петербург оказался лишь на восьмом месте — там интернетом не пользуются 27 тысяч человек.