Названы регионы, жители которых чаще других боятся выходить в интернет

Наибольшее количество людей, опасающихся кибератак выявили в Москве — 50,6 тысячи человек. На втором месте расположился Краснодарский край — там 45,3 тысячи жителей не выходят в интернет. Третье место по количеству осторожных пользователей занял Красноярский край — 43,1 тысячи человек. Санкт-Петербург оказался лишь на восьмом месте — там интернетом не пользуются 27 тысяч человек.