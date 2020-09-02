Названы регионы, в которых увеличат размер ежемесячных выплат на детей

Правительство РФ назвало регионы страны, в которых будет увеличен размер ежемесячных выплат семьям на третьего и последующих детей младше трех лет. Перечень утвержден в проекте соответствующего распоряжения.

Уточняется, что речь идет о субсидиях, которые выделяют регионам в рамках нацпроекта «Демография». Кабмин собирается в нынешнем году увеличить их объем на 1,73 миллиарда рублей — до 46,7 миллиарда рублей, сообщает ОТР.

Пособия вырастут для жителей Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Северной Осетии, Чукотки, Сахалинской, Иркутской и Ленинградской областей. По информации представителей правительства, такие изменения подготовили с учетом анализа расходов за первое полугодие. Помимо прочего, они обусловлены уточнением численности получателей и настоящего размера выплат.

В Минтруде отметили, что ежемесячные пособия на третьего и последующего ребенка до трех лет в рамках проекта выдают более чем миллиону семей. Их размер равен прожиточному минимуму на ребенка в том или ином населенном пункте.