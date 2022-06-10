Названы регионы, в которых можно получить компенсацию, если ребенка не взяли в сад

Получить разовую компенсацию в случае, если ребенка не взяли в детский сад, можно в пяти регионах России, при этом условия везде отличаются. Об этом «ФедералПресс» сообщили представители сервиса «Госуслуги».

Итак, в Архангельской области можно получить 2245 рублей на детей от полутора до шести лет. Компенсацию могут получить только те семьи, доход которых ниже 1,5 прожиточных минимумов в регионе.

В Самарской области дают тысячу рублей за первого и по полторы тысячи рублей компенсации за второго и третьего ребенка. Условия — среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

В Красноярском крае выплачивают 4109 рублей на детей до трех лет из многодетных или студенческих семей, также на выплату могут рассчитывать матери-одиночки.

В Кирове выплату могут предоставить на детей до трех лет из малообеспеченных семей.

В ЯНАО выплачивают 4394 рублей на детей от полутора до трех лет и 5762 рублей на детей от трех до пяти лет.