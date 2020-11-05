Названы регионы, в которых быстрее всего можно накопить на ипотеку

Чтобы накопить нужную сумму для первоначального взноса по ипотеке, порой уходят годы. Но есть в России регионы, где это можно сделать за максимально короткий период.

По данным аналитиков «Дом.рф», у россиян в январе–сентябре средний срок накопления средств для оформления кредита составил 21 месяц. В 2019 году показатель был ниже — 19,5 месяца, передает РБК.

Как выяснилось, всего за год сумму на первоначальный ипотечный взнос можно накопить в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и на Чукотке. Все дело в том, что в этих местах средний размер ипотечного кредита превышает общероссийский уровень. В России в целом за 2020 год он составлял 2,45 миллиона рублей, а в этих трех регионах — 3 миллиона, 2,6 миллиона и 3,1 миллиона рублей.

Однако есть регионы, где процесс накопления может прилично затянуться — все они на Северном Кавказе. Например, в Дагестане на взнос копить придется больше трех лет. В среднем россияне могут накопить необходимую сумму за 2–2,5 года.

Эксперты также сообщили, что в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и на Сахалине жители оформляют самые крупные ипотечные кредиты. Но это не мешает москвичам накопить на первоначальный взнос за 23 месяца, а петербуржцам — за 22.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут использовать материнский капитал для сельской ипотеки.