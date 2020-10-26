Названы регионы с высокой и низкой безработицей

Самый низкий уровень безработицы наблюдался в Ямало-Ненецком округе (2,5%), Москве (2,7%), Ханты-Мансийском округе (3,2%), Санкт-Петербурге (3,6%), на Камчатке (3,6%) и в Московской области (3,9%)

По сравнению с прошлым годом с шести до тринадцати выросло количество регионов, в которых число безработных достигает 10% и более.

Лидирует по числу безработных Ингушетия (30,7%). Следом идут Тува (22,3%), Чечня (21,7%), Северная Осетия (16,3%), Дагестан (16,1%), Кабардино-Балкария (15,4%) и Карачаево-Черкесия (14,9%).

Летом у тех, кто встал на биржу труда, на поиск работы в среднем уходило около полугода. При этом каждый пятый (18,5%) безработный тратил на трудоустройство год и более. Среди сельских жителей таких было 27,1%, среди городских — 14,7%.

В сентябре безработица продолжила расти. По сравнению с сентябрем 2019 года число безработных выросло в 5,5 раза — до 3,7 миллиона человек.