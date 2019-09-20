Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Далее следуют Санкт-Петербург, Красноярский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа и Республика Саха (Якутия).

Стали известны регионы с самыми высокими зарплатами чиновников Подробнее

Как сообщили в Роструде в столице есть восемь тысяч вакансий с зарплатой свыше 80 тысяч рублей.

В Красноярском крае вакансий с таким уровнем заработной платы насчитывается около семи тысяч, в Якутии хорошие деньги можно получать, если устроиться на одну из 2,5 тысячи предложенных в регионе вакансий. Около 1,5 тысячи мест с высокой зарплатой в ХМАО, ЯНАО и Санкт-Петербурге.

В Москве и Санкт-Петербурге самая достойная зарплата в сферах информационных технологий, строительства и недвижимости, продаж, производства и транспорта.

В Красноярском крае можно неплохо заработать специалистам в области строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта.

В Якутии лидируют добывающая промышленность, производство и консалтинг, в ЯНАО — производство, здравоохранение, строительство и опять же добывающая промышленность.