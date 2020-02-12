Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми загородными домами

За прошлый год самые дешевые ценники на загородные дома зарегистрированы в Архангельской, Омской областях и Алтайском крае. Стоимость за один квадратный метр составила 15, 16,3 и 16,7 тысяч рублей.

Дороже всего загородные дома покупать на Камчатке. Один квадратный метр в 2019 году стоил 44,4 тысячи рублей. В Крыму — 39,7, в Московской области — 36.

Спрос на покупку дач вырос на 17,5%.