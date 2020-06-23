Названы регионы с самым высоким суммарным коэффициентом рождаемости

Самый высокий показатель за прошлый год зафиксирован в Республике Тыва — 2,72. На втором месте Чечня — 2,58, на третьем Ненецкий АО — 2,17.

Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости обнаружен в Ленинградской области — 1,07, в Мордовии — 1,17, и в Смоленской области — 1,21.