Названы регионы с самым высоким суммарным коэффициентом рождаемости
Росстат определил регионы с самым низким и высоким суммарными коэффициентами рождаемости — средним количеством детей у каждой женщины с 15 до 50 лет. Об этом сообщил RT.
Самый высокий показатель за прошлый год зафиксирован в Республике Тыва — 2,72. На втором месте Чечня — 2,58, на третьем Ненецкий АО — 2,17.
Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости обнаружен в Ленинградской области — 1,07, в Мордовии — 1,17, и в Смоленской области — 1,21.