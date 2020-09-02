Названы регионы с самым высоким иммунитетом населения к коронавирусу
«Было исследование, в 11 из 26 регионов уровень популяционного иммунитета составил более 20%. Это Калининград, Амурская область, Татарстан, Мурманская область, Астраханская, Санкт-Петербург, Тюменская область и Москва», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.
Глава президентской пресс-службы затруднился ответить на вопрос, почему высокий уровень иммунитета к новому вирусу выявили именно в этих регионах. Он рекомендовал обратиться за разъяснением к эпидемиологам.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в 11 регионах России сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу, который превысил 20%. Максимальный уровень иммунитета установили у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 31 августа стартовал второй этап тестирования в четырех субъектах.