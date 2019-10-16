Названы города России с самым дешевым хлебом

Меньше всего россияне платят за хлеб в Нижнем Новгороде и Перми. Буханка ржаного хлеба в этих регионах стоит 21 рубль и 23 рубля соответственно.

В среднем, самый дорогой хлеб в России продается в Санкт-Петербурге. В северной столице буханка ржаного стоит 31 рубль. Дороже только в Самаре (37 рублей) и В Москве (50 рублей). Этот вопрос изучили аналитики IT-компании «Эвотор», являющейся частью Сбербанка, специально для РИА «Новости».

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Средняя цена на ржаной хлеб в сентябре в России составляла 36 рублей: минимальная всего восемь рублей, а максимальная — 198 рублей.

Что же касается цен на нарезной батон, то его средняя 29 рублей. В Перми и Нижнем Новгороде за пшеничный хлеб придется выложить от 25 до 26 рублей, а в Санкт-Петербурге — 37 рублей.

Минимальные цены — нарезной батон за 12 рублей или Дарницкий за восемь рублей — чаще встречаются в небольших населенных пунктах России. Дороже всего (в пределах 200 рублей) стоит хлеб в специализированных магазинах в крупных городах.

Специалисты «Эвотора», определяя среднюю цену на хлеб, также учитывали и стоимость крафтового хлеба. Цена за буханку может доходить до 450 рублей.

С сентября 2018-го по сентябрь 2019 года ржаной хлеб подорожал на 20%, а пшеничный, напротив, подешевел на 4%.