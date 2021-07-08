Названы регионы с самым большим числом почетных доноров за пять месяцев 2021 года

Специалисты рассказали о регионах России, звание «почетного донора» в которых получили наибольшее количество человек в первые пять месяцев 2021 года. В числе этих регионов Свердловская область (457 человек), Нижегородская область (371 человек), Москва (336 человек) и Челябинская область (257 человек). Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

Самый низкий показатель специалисты отметили в Ингушетии, Магаданской области, Адыгее и Калмыкии. Там нет ни одного человека, который получил бы звание «почетного донора» за первые пять месяцев 2021.

Получить звание «Почетного донора России» в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» могут люди, безвозмездно сдавшие цельную кровь 40 и более раз, плазму 60 и более раз, цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40 раз, цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60 раз.