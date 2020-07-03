Названы регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Самый высокий показатель заболеваемости — в Архангельской области. Там в среднем 566 человек на 100 тысяч населения имеют злокачественные новообразования. Далее идут Брянская, Сахалинская области, Мордовия и Пензенская область.

В Минздраве связали это с высоким уровнем диагностики и тем, что врачи достаточно рано отправляют пациентов на дообследование после первичного приема.

Самый низкий показатель по онкозаболеваниям выявили в Дагестане — около 160 случаев рака на 100 тысяч человек. Примерно такие же цифры в Чечне, Ингушетии, на Чукотке и в ЯНАО.

Как рассказал изданию доктор медицинских наук Константин Титов, выявляемость рака может стать значительно выше, если граждане будут активнее проходить диспансеризацию и необходимые дообследования.

Ранее врачи заявили, что чрезмерное употребление красного мяса может спровоцировать развитие онкологического заболевания.