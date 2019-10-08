  • Названы регионы с самой высокой смертностью от алкоголя

    08 октября 2019, 09:52

    Алексей Сахаров

    Самая высокая смертность от алкоголя в России — на Дальнем Востоке. Это следует из статистических данных, которые обработали аналитики издания РБК. Чаще всего из-за употребления алкоголя умирают трудоспособные мужчины.

    Самый высокий коэффициент смертности по причине злоупотребления спиртным оказался на Чукотке. Здесь умирают по причинам, связанным с алкоголем, почти 13 человек на 10 тысяч населения. Иными словами, каждый девятый умерший в 2018 году житель Чукотки официально отправился на тот свет из-за алкоголя.

    Чуть менее печальная ситуация в Магаданской области. Здесь в прошлом, 2018 году, умерли по причинам, связанным с алкоголем, 10 человек на 10 тысяч населения.

    Ученые: красное вино полезно для женского организма

    Подробнее

    Ни на Чукотке, ни в Магаданской области не было зафиксировано ни одного случая смертельного отравления спиртным. Алкоголь являлся косвенной причиной смерти от гепатитов, циррозов печени, болезней сердца, кровеносной и пищеварительной системы.

    Между тем в Ивановской области по причинам, так или иначе связанным с алкоголем, умерли девять человек на 10 тысяч населения, примерно такие же показатели в Новгородской области. В большинстве случаев умирают мужчины трудоспособного возраста.