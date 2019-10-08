Названы регионы с самой высокой смертностью от алкоголя

Самый высокий коэффициент смертности по причине злоупотребления спиртным оказался на Чукотке. Здесь умирают по причинам, связанным с алкоголем, почти 13 человек на 10 тысяч населения. Иными словами, каждый девятый умерший в 2018 году житель Чукотки официально отправился на тот свет из-за алкоголя.

Чуть менее печальная ситуация в Магаданской области. Здесь в прошлом, 2018 году, умерли по причинам, связанным с алкоголем, 10 человек на 10 тысяч населения.

Ученые: красное вино полезно для женского организма Подробнее

Ни на Чукотке, ни в Магаданской области не было зафиксировано ни одного случая смертельного отравления спиртным. Алкоголь являлся косвенной причиной смерти от гепатитов, циррозов печени, болезней сердца, кровеносной и пищеварительной системы.

Между тем в Ивановской области по причинам, так или иначе связанным с алкоголем, умерли девять человек на 10 тысяч населения, примерно такие же показатели в Новгородской области. В большинстве случаев умирают мужчины трудоспособного возраста.