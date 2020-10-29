Названы регионы с самой большой детской смертностью в больницах

На первом месте оказался Дагестан (0,37%). Вторую строчку заняла Ингушетия (0,35%), а третью — Чечня (0,29%). Помимо прочего, в пятерку антирейтинга вошли Карачаево-Черкесия (0,27%) и Республика Алтай (0,27%).

Согласно данным министерства, реже всего дети умирают в больницах Липецкой области (0,08%), Чувашии (0,09%) и Ленинградской области (0,09%). Немного больше показатели (0,1%) в Ямало-Ненецком автономном округе и Калмыкии.

Больничная летальность среди детей по всей России составляет 0,16%. На начало 2014 года — 0,26%. Отмечается, что показатель уменьшился за последние годы по причине улучшения работы первичного медицинского звена.