Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

Исследование, которое информагентство провело по данным Росстата, показало рост заработных плат россиян во всех регионах. За шесть месяцев 2019 года средняя номинальная зарплата увеличилась на 7,1% в целом по стране.

Лидером рейтинга стала Костромская область, там жители стали получать в среднем на 14,7% больше. Также на первых строчках оказалась Тува, где средние зарплаты выросли на 12,4%.

Только в пяти регионах России Росстат зафиксировал небольшое снижение средней заработной платы в отдельные месяцы. Это Астраханская область, где зарплата снижалась в феврале и мае, Ямало-Ненецкий автономный округ (март), Северная Осетия (февраль), Петербург (январь) и Камчатка (апрель).

Зарплата жителей Ямало-Ненецкого автономного округа за первое полугодие 2019 возросла на 2,3%, в то время как петербуржцы стали получать на 3,2% больше. Причем средняя зарплата в этих регионах значительно выше средней по России.