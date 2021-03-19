Названы регионы с наибольшим числом неаккуратных водителей

Чаще всего в ДТП попадают водители, которые живут в Красноярском крае. Самые аккуратные автомобилисты — в Воронежской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на аналитику компании «Тинькофф Страхование».

«Самыми аварийными регионами России оказались Красноярский край, Мурманская область и Краснодарский край. Здесь в ДТП за последние два года попадала треть всех застрахованных водителей. В остальных регионах, оказавшихся в рейтинге, по поводу ДТП в страховую компанию обращается практически четверть автовладельцев», — приводит агентство сообщение компании.

В числе самых аварийных регионов оказались Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Удмуртия, Москва, Архангельская, Тюменская и Рязанская области.

По данным статистики, помимо Воронежской области, аккуратно водят в Самарской, Белгородской, Нижегородской и Саратовской областях. В этих регионах в страховую обращается каждый 10 автовладелец.

Ранее россияне проголосовали за города, в которых живут самые вежливые водители. Лидерами оказались Красноярск, Москва и Санкт-Петербург.