Названы регионы с наибольшим числом матершинников

Российские ученые исследовали распространенность ненормативной, или обесцененной лексики по стране. В результате были названы регионы, где больше всего ругаются матом. И даже названы причины.

Исследование было проведено в городах с населением более 250 тысяч человек, сообщила «Российская газета». Местных жителей просили рассказать — как часто в быту они слышат или используют крепкое словцо.

Оказалось, что «часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат в среднем 18% жителей крупных и средних российских городов. Названы и города, где матом не только ругаются, но и разговаривают. Это Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск, Сургут. Здесь нецензурщину можно услышать чаще всего.

Названы также и города, где жители ругаются матом реже всего в России. Это Петрозаводск, Чебоксары, Вологда, Санкт-Петербург и Химки.

На этом исследователи не остановились. Они решили проверить потребительские настроения в регионах, уровень жизни и экономической активности населения и сопоставить с данными по матерщине.

Ожидаемо оказалось, что чаще ругаются матом там, где общая экономическая ситуация похуже. Кроме того, уровень использования ненормативной лексики странным образом совпал с качеством дорог и невниманием жителей к собственному здоровью. Чем хуже дороги — тем больше мата. А вот более «чистой» речью и низкой распространенностью ненормативной лексики отличаются регионы с более высоким уровнем жизни, широким набором востребованных товаров и услуг, более значительным, чем в среднем по стране, интересом к занятиям физкультурой и спортом, интересом к высшему образованию и личностному развитию.