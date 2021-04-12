Названы регионы с максимальным вовлечением жителей в малый бизнес

Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области, а также Москва стали регионами-лидерами рейтинга по наибольшей вовлеченностью жителей в малый бизнес. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».

Аналитики подсчитали, что в этих регионах на предприятиях малого и среднего бизнеса работает более 20% от всей рабочей силы.

«На долю работников предприятий малого и среднего бизнеса приходится 15,1% от общей численности рабочей силы или 11,3 миллиона человек. За год численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса сократилась на 4%. При этом доля занятых на них существенно отличается от региона к региону — ее значение изменяется от 24% до 1,7%», — говорится в исследовании агентства.

В списке оказалось мало сырьевых регионов. Эксперты объяснили низкую вовлеченность жителей Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономного округа и Якутии в малый бизнес высокими зарплатами в добывающем секторе. Аналитики отметили, что в прошлом году из-за пандемии численность занятых в малом и среднем бизнесе снизилась на 4% в 69 регионах. Московская область заняла 21-е место в рейтинге с показателем 15,7%.

В феврале Подмосковье вошло в тройку российских регионов с самым высоким качеством жизни. Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева призналась, что не удивилась этому результату. Она особенно отметила охрану здоровья в регионе.