Общество 20 марта 2023, 16:24 Названы регионы России, в которых люди больше всего тратятся на фитнес

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Россияне потратили за прошлый год почти 50 миллиардов рублей на занятия фитнесом. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на данные Росстата.

Самыми спортивными регионами стали Москва, Санкт-Петербург и Мурманская область. Замыкают пятерку лидеров Нижегородская и Калининградская области.

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А вот Кабардино-Балкария, Белгородская область, Якутия, Северная Осетия и Смоленская область почти не тратятся на занятия в фитнес-клубах.

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При этом максимальный наплыв людей наблюдается весной. Как правило, люди хотят сбросить вес и подтянуть фигуру к пляжному сезону, поэтому устремляются в спортклубы.

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