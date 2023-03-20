20 марта 2023, 16:24
Названы регионы России, в которых люди больше всего тратятся на фитнес
Россияне потратили за прошлый год почти 50 миллиардов рублей на занятия фитнесом. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на данные Росстата.
Самыми спортивными регионами стали Москва, Санкт-Петербург и Мурманская область. Замыкают пятерку лидеров Нижегородская и Калининградская области.
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А вот Кабардино-Балкария, Белгородская область, Якутия, Северная Осетия и Смоленская область почти не тратятся на занятия в фитнес-клубах.
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При этом максимальный наплыв людей наблюдается весной. Как правило, люди хотят сбросить вес и подтянуть фигуру к пляжному сезону, поэтому устремляются в спортклубы.
Статистика
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