Названы регионы России с самым высоким процентом летальности от коронавируса

Самую большую летальность от коронавируса зафиксировали в Псковской области — 5,23%. В этом регионе после инфицирования погибли восемь человек при 153 выявленных заражениях.

По данным «Яндекса», летальность в Псковской области составляет 5,23%. Затем идет Удмуртия (3,38%), Иркутская область (3,25%), Ингушетия (2,86%) и Омская область, где летальность находится на уровне 2,8%.

Самый низкий показатель специалисты заметили в Республике Татарстан — 0,11%.

Всего в Псковской области к 1 мая насчитывается 153 случая заражения коронавирусом. За последние сутки наличие инфекции подтвердили у четырех человек. Скончались от COVID-19 восемь пациентов, а вылечить удалось уже 17 человек.

Ранее губернатор области Михаил Ведерников объявил о продлении ограничительных мер. До конца мая запрещено проводить массовые мероприятия, а кафе и рестораны будут закрыты как минимум до середины месяца.

По всей России зараженных насчитывается 114 431 человек. Зафиксировано 1169 летальных исходов и 13 220 случаев полного выздоровления. До 11 мая в стране продолжается нерабочий период, чтобы прекратить распространение заболевания.