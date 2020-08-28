Названы регионы России с самой высокой зарплатой у учителей

Самая большая заработная плата у преподавателей в Москве. В среднем она составляет 113 535 рублей. На втором месте находится Чукотский автономный округ — зарплата у учителей там 108 215 рублей. Тройку замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ — 96 855 рублей. Дальше идут Сахалинская (92 606) и Магаданская (83 796) области.

При этом самая низкая оплата труда учителей в Ингушетии (22 818), Кабардино-Балкарии (23 329), Карачаево-Черкессии (23 824) и в Ивановской области (25 150), а также в Республике Мордовия (25 167).