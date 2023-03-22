Общество 22 марта 2023, 11:37 Названы регионы России с наибольшим количеством любителей поздно вставать

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Москва и Московская область вошли в топ-5 регионов России, где больше «сов», чем «жаворонков». Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

Любители поздно ложиться и поздно вставать также преобладают в Татарстане, Челябинской, Иркутской и Тюменской областях. Стоит отметить, что «сов» больше и в целом по стране. В позднем отходе ко сну признался 41% всех респондентов. «Жаворонков» среди россиян почти вдвое меньше — всего 25%.

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Больше всего приверженцев ранних пробуждений среди жителей Приморского края, Ростовской и Кемеровской областей. В этих регионах количество «жаворонков» преобладает над количеством «сов».

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