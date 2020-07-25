Названы регионы России с наибольшим числом долгожителей

На втором месте по числу долгожителей оказался Санкт-Петербург. В Северной столице живут 3467 человек старше 100 лет. На третьем и четвертом местах — Астраханская и Московская области (752 и 689 человек соответственно). На последнем месте в пятерке лидеров оказался Краснодарский край. 559 жителей этого региона отметили свой 100-летний юбилей.

В первую десятку рейтинга вошли вошли Самарская область (406 человек), Татарстан (405 человек), Воронежская область (377 человек), Новосибирская и Волгоградская области (по 318 человек) и Ставропольский край (299 человек).

Всего в России в начале года проживали 22 693 человека старше 100 лет: 15 801 женщина и 6892 мужчины.

Минздрав России в апреле сообщил, что средняя продолжительность жизни в России в 2019 году достигла своего исторического максимума. Россияне в среднем живут 73,4 года.