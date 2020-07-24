Названы регионы России, где чаще рождаются двойняшки

Первое место заняла Москва, где было зафиксировано 1833 таких случая. Далее расположились Санкт-Петербург (965 родов с двойней) и Московская область (878).

Также в десятку регионов вошли Краснодарский край (752), Свердловская (694) и Тюменская (597) области. Республика Башкортостан (537), Татарстан (527), Челябинская (481) и Ростовская (461) области замкнули рейтинг.