Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек

Республики Северного Кавказа лидируют в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек, в замыкающих — регионы Сибири и Дальнего Востока. Такой статистикой поделилось «РИА Новости», которое провело собственное исследование.

Эксперты основывались на официальных данных статистики в России. Учитывалось потребление табака и спиртного, число преступлений под алкоголем и наркотиками, смертность от проблем со здоровьем из-за вредных привычек и некоторые другие факторы.

Первую и вторую строчки составленного списка по отсутствию вредных привычек занимают Чеченская Республика и Республика Дагестан, следом за ними расположились Республика Ингушетия и Кабардино-Балкарская. В пятерку лидеров входит также Волгоградская область.

Аналитики считают, что эти данные можно объяснить исторически сложившимися строгими традициями на этих территориях, народной культурой и вековым образом жизни.

В конце рейтинга находятся одни и те же регионы уже много лет, они только меняются местами с течением времени. Наибольшая приверженность вредным привычками сохраняется в Республике Хакасия, Камчатском крае, Сахалинской, Амурской областях, Удмуртской Республике и Магаданской области.