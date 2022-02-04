Названы регионы-лидеры по гаражной амнистии

Почти 10 тысяч гаражей и участков под ними оформили в прошлом году в рамках гаражной амнистии. Регионом-лидером стали Татарстан, сообщили в Росреестре.

По данным ведомства, жители Татарстана с 1 сентября по конец декабря прошло года оформили 237 земельных участков и 552 гаража. На втором месте — Мордовия, где оформили 225 участков площадью и 16 гаражей, сообщил РБК.

Высокие темпы гаражная амнистия демонстрировала также в Нижегородской, Тверской, Омской областях, Пермском крае, Бурятии и Красноярском крае. В Приморье оформили 344 гаража, 246 — в Иркутской области, 203 — в Ленинградской области. Они тоже в регионах-лидерах.

При этом в Санкт-Петербурге, Севастополе, Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и на Сахалине не оформили ни одного объекта. В Москве зарегистрировали 121 гараж, но не оформили ни одного земельного участка.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова напомнила, что по закону о гаражной амнистии, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь могут выпустить собственные нормативные документы об особенностях предоставления участков. Это может отражаться на темпах гаражной амнистии.

В Москве в августе прошлого года, например, издали приказ, по которому в регистрации гаражного участка могут отказать, если на территории, где которой он расположен, не утвержден проект планировки, включающий участок для размещения гаража. Исключение сделали для гаражей, которые уже зарегистрированы в ЕГРН.