Названы регионы-лидеры по числу выданной ипотеки

Жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Свердловской области чаще других россиян с начала года брали ипотеку. По мнению директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, это одни из наиболее «продвинутых» в части распространения кредитных услуг регионы.

«При этом рост выдачи ипотечных кредитов в этих субъектах России в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года находится на уровне 15—25% в зависимости от региона», — сообщил Волков RT.

Он отметил, что эти регионы одни из самых густонаселенных субъектов России.

Реже жилье с помощью ипотеки берут в Чукотском, Ненецком, Еврейском автономных округах, республиках Алтай и Ингушетия,

«В противоположность ипотечным «лидерам», эти регионы являются одними из самых малочисленных в стране. Помимо небольшого числа жителей, в этих регионах не так сильно развито розничное кредитование, да и сами банковские услуги представлены не настолько широко», — добавил он.

Еще одной причиной отсутствия интереса к ипотеке Алексей Волков считает географическую удаленность от основных центров кредитно-финансовой цивилизации.

Однако с начала этого года в этих субъектах также наблюдается рост выдачи кредитов на покупку жилья.