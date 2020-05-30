Названы регионы, которые могут первыми отправить жителей на отдых

«Это уже будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация в регионах и как она будет развиваться в тех местах, где мы привыкли отдыхать. Это хороший вопрос, на мой взгляд, какие регионы первыми смогут отправлять своих граждан, своих жителей на отдых, потому что нельзя же из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или отпускать куда-то», — пояснила она.

Москвичи пока что смогут отдыхать в своем городе. «Это тоже хорошая возможность», — отметила Попова.

По ее словам, «многие с удовольствием отдыхают в своей полосе».

С 1 июня в Москве откроются парки, непродовольственные магазины и салоны бытовых услуг. Жители столицы смогут выходить на прогулку три раза в неделю по установленному графику. При этом режим самоизоляции продлевается. Кроме того, будут действовать и дальше масочный и перчаточный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать во всех общественных местах, но на улице перчатки необязательны.

С 25 мая можно записываться в 88 центров «Мои документы». Кроме того, московским автолюбителям вновь доступен каршеринг. Взять напрокат машину можно не менее чем на пять дней.