Названы регионы, где в семьях чаще всего двое детей

Самый большой коэффициент рождаемости оказался в республике Тыва (0,82 детей на одну женщину), Ненецком автономном округе (0,74) и Сахалинской области (0,71).

Также высокие показатели отмечаются в Ханты-Мансийском автономном округе (0,65) и Еврейской автономной области (0,65).

В самом конце списка находятся Ингушетия (0,38), Ленинградская область (0,39) и Карачаево-Черкесия (0,44).