Общество 19 ноября 2022, 16:23 Названы регионы, где работают представительства ВГА Харьковской области Глава харьковской ВГА Ганчев: рабочие группы администрации есть в 4 регионах России

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Военно-гражданская администрация Харьковской области работает в Белгороде, рабочие группы есть в Краснодаре, Воронеже и ЛНР. Беженцам помогают решать возникающие вопросы — представительства в разных регионах избавляют людей от необходимости далеко ездить, рассказал глава ВГА Виталий Ганчев в эфире канала «Соловьев Live».

«Мы людям улучшили условия, чтобы они <…> не обращались с территории всей нашей большой страны только в один Белгород», — отметил Ганчев.

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Он добавил, что многие беженцы выехали именно в Харьковскую область и сейчас остро нуждаются в поддержке. Им уже раздали более 45 тонн продуктов в рамках гуманитарной помощи, раздаются и медикаменты. Гумпомощь концентрируется большей частью в районах проживания эвакуированных.

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Правительство России постоянно поддерживает работу ВГА Харьковской области, подчеркнул Виталий Ганчев. Он добавил, что в Белгородскую область прибыли восемь карет скорой помощи, поступают медицинское оборудование и реанимобили.