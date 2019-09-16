Названы регионы, где может пройти эксперимент по четырехднеке

Эксперимент по переходу на четырехдневку пройдет в России Подробнее

Проект начнут реализовывать начиная с октября 2019 года. Первыми работать четыре дня могут начать в Свердловской и Тюменской областях. Также под эксперимент попадут сотрудники организаций в Челябинской области и Пермском крае.

Всего сейчас рассматривается 266 фабрик и заводов, которые располагаются в 30 российских регионах. Все они могут попасть под реализацию нацпроекта.

Как пишет Ura.ru, в список вошли такие предприятия, как «Медисорб», «Завод Спецагрегат», «Стройдормаш» и другие. АО «Сорбент» и «Птицефабрика „Рефтинская“» также попали в перечень возможных организаций, но в пресс-службах отметили, что пока не получали никакой информации об эксперименте.

До конца рабочей недели в Министерстве труда планируют провести совещание, где обсудят введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме.