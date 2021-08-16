Названы регионы, где больше всего употребляют алкоголь и наркотики

Специалисты проекта «Если быть точным» оценили масштаб проблемы алкоголизма и наркозависимости в российских регионах. Согласно их рейтингу, этот вопрос наиболее остро стоит в Магаданской, Сахалинской областях, Туве и некоторых северокавказских республиках.

Также хуже всего дела обстоят в Амурской, Курганской областях, Республике Коми, Удмуртской Республике. Для всех вышеназванных регионов, кроме Удмуртии, характерны высокая смертность из-за отравления наркотиками и алкоголем.

Наиболее благоприятная ситуация в 2019 году сложилась в Ставропольском, Краснодарском краях, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании. Об этом написала газета «Коммерсант».

В исследовании оценена ситуация с доступностью алкоголя и наркотиков в РФ. Согласно работе, в России появилась тенденция к снижению потребления легального алкоголя. Если в 2010 году спиртные напитки употребляли в количестве 11,2 литра в год на человека старше 15 лет, то в 2019 году — 7,5 литра в год.

«Как ни парадоксально, ситуация временно улучшилась из-за пандемии коронавируса. Связанные с ней ограничения прервали или серьезно нарушили цепочки поставок прекурсоров (необходимы для местного производства синтетических наркотиков — прим. ред.), что привело к подорожанию наркотиков и снижению их доступности», — говорится в документе.

Однако объемы розничной продажи алкоголя не слишком точно отражают реальное потребление, подчеркнули эксперты. Ведь россияне зачастую пьют самогон и нелегально продаваемые напитки, добавили аналитики.