Названы регионы, где больше всего не хватает врачей

Специалисты провели исследование и выяснили, что больше всего не хватает врачей в Камчатском крае. Там дефицит составляет около 20%. Всего в России к концу 2018 года оставались открытыми около 100 тысяч вакансий медработников.

По словам сотрудников Росстата, перед началом 2019-го в половине российских регионов не удалось найти кандидатов на каждую 20-ю вакансию высшего и среднего медперсонала. Открытыми оказались по 50 тысяч ставок, пишет РБК.

Самый большой дефицит медиков был в Камчатском крае, где не хватало врачей, медсестер и фельдшеров. Там не удалось закрыть около 20% вакансий.

На второй строчке оказалась Смоленская область (18%). Медучреждения не смогли найти 2,7 тысячи специалистов. По словам и. о. главы областного департамента по здравоохранению Кристины Рябковой, в 2019-м региону не хватило 537 врачей (12,8%). Дефицит среднего медперсонала составил 805 человек (10,2%).

«Дефицит медицинских кадров является одной из основных проблем не только региона, но также типичной проблемой соседних регионов ЦФО. В данной ситуации большую роль играет отток специалистов на территорию соседней Московской области и в столичный регион», — объяснила она.

После Смоленской области Росстат назвал Псковскую, где свободных позиций насчитывалось 2,3 тысячи (16%). В прошлом году это количество сократилось до тысячи вакансий.

Эксперты уверяют, что дефицит медиков связан с маленькой зарплатой и большой отчетностью. Региональные власти рассказали изданию, что на конец 2019 года проблема с нехваткой врачей остается актуальной.