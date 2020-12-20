Названы размер и условия получения маткапитала в 2021 году

«В 2021 году при рождении второго ребенка семье полагается 639 тысяч рублей, если первый ребенок родился в период с 1 января 2020 года и на него не получали выплату. Если получали, то ее объем составит 155 тысяч рублей», — рассказала она.

Материнский капитал на первого ребенка стали выдавать с 1 января 2020 года. В 2021 году его сумма составит около 484 тысяч рублей.

С 2019 года по приказу президента России материнский капитал индексируется ежегодно.

Ранее, во время большой пресс-конференции, Владимир Путин объявил о предновогодней единовременной выплате в размере пяти тысяч рублей семьям с детьми до восьми лет. Тем, кто ранее писал заявление на пособие в 2020 году, деньги на счет придут автоматически. Если ранее семья не подавала заявку на выплаты, если ребенок родился после 1 июля 2020 года или если изменился банковский счет, нужно заполнить форму на сайте госуслуг.