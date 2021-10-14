Названы различия в обучении музыкантов в Мурманской области и Петербурге

Руководитель федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики», дирижер Михаил Черниговский сравнил условия обучения музыкантов в Мурманске и Санкт-Петербурге. По его словам, в последнее время в музыкальных школах Мурманска проводят замену оснащения, что благоприятно сказывается на развитии сферы. Об этом написал RT.

«Происходит полная замена музыкальных инструментов, в том числе и фортепьяно по линии федеральных проектов, в связи с этим инструментарий в музыкальных школах, он меняется, и происходит определенное развитие в данной сфере», — отметил дирижер.

Однако дело не в освещении. Например, учащиеся Санкт-Петербурга имеют доступ к событиям в культурной сфере в отличии от мурманских музыкантов.

«Что касается условий, они не равны, ученикам в Санкт-Петербурге, конечно, проще принять участие в каких-то глобальных мероприятиях, в конкурсах, фестивалях, в мастер-классах или просто проконсультироваться с ведущими специалистами и педагогами. Только в этом разница», — заключил Черниговский.