Названы различия между американским и российским бизнесом

Финансовый эксперт Умид Бадрутдинов рассказал, в чем различия между американским и российским бизнесом. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

В первую очередь он отметил, что различаются российский и американский менталитеты.

«Довольно популярной причиной открытия бизнеса в России становится нежелание работать на дядю. При этом понимание того, что работать придется на себя, к тому же очень упорно, часто отсутствует», — рассказал эксперт.

Он предположил, что по этой причине большинство компаний в России закрываются спустя несколько лет. Также Бадрутдинов добавил, что американцы готовы к решению трудностей, чего чаще всего нет у русских.

«Нет денег? Привлекай капитал извне. Нет работников? Делай сам. Для россиян это часто — фатальная проблема», — пояснил он.