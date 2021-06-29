Названы растения, которые отпугивают насекомых

Названы пять растений, которые можно использовать как репеллент от насекомых. Об этом сообщил «Ридус».

Цитронелла, она же лимонная трава, прекрасно избавляет от насекомых благодаря цитрусовому запаху. Популярно ее эфирное масло. Также траву можно вырастить самостоятельно.

Лаванда также отлично отпугивает комаров при помощи своего запаха. Перед выездом на природу можно капнуть немного эфирного масла лаванды на открытые участки кожи. Заранее следует убедиться, что на него нет аллергии, а также учитывать, что некоторых от лаванды клонит в сон.

Также растением, которое борется с насекомыми является розмарин. Его аромат напоминает хвойный. Кроме него отличными средствами являются базилик и мята. Первый также отлично снимает зуд после укуса насекомых, а второй можно использовать для напитков, которые освежат в жару.

Ранее россиянам дали советы по борьбе с тлей. На нашествие тли указывают скрученные листья. Сначала насекомые облепляют верхушки побегов. Спустя время вредитель перебирается на всю зеленую массу. Поэтому необходимо сразу же отщипывать пострадавшие листья, которые следует складывать в целлофановый пакет и выбрасывать.