Названы растения, которые можно сажать рядом с тыквой

Названы растения, которые можно и нельзя сажать рядом с тыквой. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Во-первых, тыква не сможет ужиться рядом с пасленовыми культурами: картофелем, баклажанами и томатами. Она заберет все необходимые им полезные вещества, поэтому урожая не будет.

Огурцы, кабачки, патиссоны и капуста также не подходят для посадки рядом с тыквой. Причина такая же: им не хватит питательным веществ.

Зато фасоль и кукурузу можно смело сажать рядом. Между ними будет происходить обмен ценными микроэлементами, при этом никакого вреда растениям не будет.

Черная редька спасет тыкву от паутинного клеща. Если вы хотите защитить растения от вредителей, сажайте их рядом. Также хорошим соседством для тыквы станет различная зелень — укроп, петрушка, мята.

Ранее дачникам рассказали, как навсегда выгнать муравьев из огорода. Чтобы побыстрее избавиться от вредителей, понадобятся лоскуты хлопчатобумажной ткани и нерафинированное растительное масло. Нужно пропитать материал и обмотать им стволы деревьев на середине. Масло в небольшом объеме нужно подливать на ткань раз в неделю. Муравьи не терпят его запаха, поэтому вскоре исчезнут.