Названы районы Москвы, где живет больше всего кофеманов

Жителям мегаполисов не всегда хватает времени на сон. Чтобы прийти в норму от недосыпа люди пьют кофе и энергетики. В Москве бодрящие напитки покупают тоннами. Сервис экспресс-доставки «Самокат» выяснил, что наибольшее число фанатов кофеина проживает в Западном и Северо-Западном округах столицы.

Специалисты сервиса изучили более 150 тысяч заказов кофе и энергетиков напитков в разные районы Москвы и составили рейтинг потребления столичными жителями тонизирующих напитков за последние.

Больше всего кофеманов живет в районе Фили-Давыдково (10 баллов). На втором месте — Митино (9,8 балла), на третьем — Чертаново Южное (9,7 балла). В первую пятерку рейтинга вошли Можайский район и Южное Бутово с показателями 9,5 балла и девять баллов соответственно.

Равнодушными к кофе и энергетикам оказались жители Новокосино, Люблино и Даниловского района (менее одного балла).

Как отметил директор по маркетингу «Самоката» Игорь Рожков, чаще всего москвичи покупают напитки для бодрости утром и вечером. Вместе с ними люди заказывают круассаны, хлеб, бананы и лапшу быстрого приготовления.

В сервисе сравнили по уровню потребления кофе и энергетиков Москву с Санкт-Петербургом. Среди жителей Северной столицы кофеманов оказалось на 12% больше.