Общество 04 декабря 2023, 11:40 Названы районы ЛНР, которые сильнее всего пострадали от шторма Электроснабжение почти 270 тысяч абонентов в ЛНР удалось восстановить РИА «Новости»

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Краснодонский, Краснолучский и Стахановский районы Луганской Народной Республики сильнее всего пострадали от недавнего шторма. Об этом сообщила пресс-служба ЛНР.

Ремонтные бригады восстановили электроснабжение для почти 268 тысяч бытовых абонентов. В эксплуатацию ввели 1936 трансформаторных подстанций.

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Власти ЛНР уточнили, что сейчас без электричества остаются 564 абонента и 34 трансформаторные подстанции. В восстановительных работах принимают участие 163 человека, задействовано 60 единиц техники.

По данным главы республики Леонида Пасечника, последствия непогоды оперативно ликвидируют. Ситуацию контролируют главы муниципалитетов.

В конце ноября на юг России, в том числе на Крым и новые регионы, обрушился средиземноморский циклон, сопровождавшийся сильным ветром и ливнями.

Ранее в МЧС Крыма сообщили о полном восстановлении электроснабжения на полуострове, нарушенного штормом.