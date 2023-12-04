04 декабря 2023, 11:40
Названы районы ЛНР, которые сильнее всего пострадали от шторма
Электроснабжение почти 270 тысяч абонентов в ЛНР удалось восстановить
Краснодонский, Краснолучский и Стахановский районы Луганской Народной Республики сильнее всего пострадали от недавнего шторма. Об этом сообщила пресс-служба ЛНР.
Ремонтные бригады восстановили электроснабжение для почти 268 тысяч бытовых абонентов. В эксплуатацию ввели 1936 трансформаторных подстанций.
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Власти ЛНР уточнили, что сейчас без электричества остаются 564 абонента и 34 трансформаторные подстанции. В восстановительных работах принимают участие 163 человека, задействовано 60 единиц техники.
По данным главы республики Леонида Пасечника, последствия непогоды оперативно ликвидируют. Ситуацию контролируют главы муниципалитетов.
В конце ноября на юг России, в том числе на Крым и новые регионы, обрушился средиземноморский циклон, сопровождавшийся сильным ветром и ливнями.
Ранее в МЧС Крыма сообщили о полном восстановлении электроснабжения на полуострове, нарушенного штормом.
Шторм
ЛНР
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