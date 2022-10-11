Названы работающие народные приметы | 360°

Общество 11 октября 2022, 14:40 Поделиться Telegram

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Viber Названы работающие народные приметы Синоптик Александр Синенков рассказал, какие народные приметы имеют научное объяснение РИА Новости

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Множество народных примет связаны с погодой, и некоторые из них имеют научное объяснение. Какие народные приметы действительно работают, в эфире радио Sputnik рассказал синоптик ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

К таким приметам относится, например, поверье, что ярко-красный закат предвещает дождь. Если закат имеет красный оттенок, это значит, что на западе много облаков. Влага задерживает голубую часть солнечного излучения, и поэтому вся оставшаяся часть приобретает красноватый оттенок.

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«А если на западе есть много облаков, то, скорее всего, завтра они будут над нами, и из этих облаков пойдет дождь», — пояснил синоптик.

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Другая «рабочая» примета — резкое похолодание во время проливных дождей. Считается, что это ведет к скорому прекращению осадков, и это действительно может быть так. В Северном полушарии циклону с осадками обычно предшествует теплый атмосферный фронт.

«А за циклоном всегда бывает либо антициклон, либо гребень антициклона. Поэтому, когда центр циклона уходит, начинается резкий рост атмосферного давления, похолодание. Это значит, что уже начинается антициклональная активность, а это всегда к хорошей погоде», — рассказал Синенков.

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