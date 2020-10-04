Названы провоцирующие конфликты фразы в русском языке

«Фразы вроде: „Ну да, да, конечно“, „Я так и думал“, — в которых прослеживается агрессия, вызывают внутреннее недовольство у людей, которые их слышат, а также часто являются давлением на совесть или на жалость», — рассказала Пешенькова.

Эксперт добавила, что любые советы, которых не просят, могут вызвать ссору. Перед тем как комментировать что-либо, стоит удостовериться, нужны ли ваши рассуждения собеседнику.

Фраза «ты должен», если ее произнести с обвинительной интонацией, выбивает из колеи. После нее может начаться ругань. Все подобные изречения лучше заменить дипломатичными аналогами.

Ранее стало известно, что программисты социальной сети «ВКонтакте» начали разрабатывать нейросеть, которая сможет выявлять так называемый язык вражды — оскорбления и призывы к агрессивным действиям.