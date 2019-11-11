Названы производители лучшей сгущенки

На полках магазина можно увидеть огромное количество различных марок сгущенки, но далеко не каждая может похвастаться не только отменным вкусом, но и качеством. Специалисты союза потребителей «Росконтроль» и общественной организации потребителей Петербурга «Общественный контроль» проверили 13 производителей и определили самую лучшую, а также наихудшую сгущенку.

Как пишет «Росконтроль-Журнал», для исследования эксперты выбрали 13 марок цельного сгущенного молока с сахаром. В их число вошла продукция таких производителей, как «РогачевЪ», «Коровка из Кореновки», «Главпродукт» и другие.

Проверка показала, что все образцы соответствуют ГОСТу, кроме сгущенки торговой марки «Густияр». При этом большинство из них имеют некоторые отклонения. Например, массовая доля влаги должна быть в продукте не выше 26,5%, но в сгущенном молоке «Торговый дом Сметатин» этот показатель находится на отметке 29,5%.

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Кроме того, производители «Лента», «Густияр» и «Вологодские молочные продукты» не соблюдают ГОСТ по массовой доле белка, который должен быть в сухом обезжиренном молочном остатке.

Во время проверки специалисты отправили сгущенку «Главпродукт» и «Глубокое» в черный список. Обе марки не соответствуют названию «цельное сгущенное молоко с сахаром» и нарушают стандарт по вязкости продукта.

Из всех заявленных образцов эксперты рекомендуют покупать сгущенку марок «Алексеевское», «РогачевЪ», «Молочная страна», а также «Совок» и «Волоконское».