Названы профессии с высоким риском заражения коронавирусом

Согласно статистике службы, в течение октября и ноября больше всего случаев инфицирования наблюдается среди служащих — около 27–29%. Также высокие показатели у рабочих, их доля среди зараженных составляет 18%.

Примерно от 3 до 9% инфицированных работают в сферах торговли, общественного питания, коммунальных служб, образования и медицины. Безработных в числе заболевших около 30%. Речь идет о детях, пенсионерах и временно неработающих.