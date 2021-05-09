Названы профессии, которые могут исчезнуть в России

Целый ряд профессий в России в скором будущем может исчезнуть под давлением технического прогресса и роботизации. Об этом зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал Ura.ru.

Технический прогресс может привести к исчезновению в основном простых специальностей, которые не требуют высокой квалификации. Роботизация может привести к исчезновению таких профессий, как водитель, курьер и официант, сообщил депутат.

Парламентарий выразил надежду, что профессиям учителя и врача ничего не будет угрожать. Смолин предположил, что все будет зависеть от политики властей, от того, будут ли экономить на образовании. Но если технический прогресс будет «отпущен на волю» или использоваться сугубо в коммерческих целях, то могут исчезнуть и многие важные специальности, в том числе педагогические.

Депутат заключил, что компьютер не должен стать заменой учителю, но может служить дополнением.

В комитете Госдумы по социальной политике ранее сообщили, что некоторым категориям людей в стране могут сократить рабочие часы.