Названы профессии, которые будут востребованы в Москве через пять лет | 360°

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Названы профессии, которые будут востребованы в Москве через пять лет

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Через несколько лет в Москве будут наиболее востребованы высококвалифицированные рабочие. Об этом Life рассказала ассистент кафедры управления персоналом ГУУ и консультант по управлению персоналом Екатерина Илларионова.

Современное производство становится все более автоматизированным, и от рабочих требуются более углубленные знания. Требуются навыки программирования станков, анализа данных, знание стандартов и норм качества. При этом профессия рабочего до сих пор считается недостаточно престижной.

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Кроме того, возникнет необходимость в профессиях, связанных с экологией и разумным отношением к ресурсам.

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«К сожалению, скорость развития экологических проблем опережает развитие экологической грамотности и осознанного потребления среди населения, что, скорее всего, приведет к постепенному усилению контроля государства в этой сфере. И Москва, как большой мегаполис, тоже столкнется с этим вызовом», — пояснила Илларионова.

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